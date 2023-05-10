Ямальцы взяли под опеку двух ветеранов ВОВ из Волновахского района ДНР

Строители уже ремонтируют дома фронтовиков и наводят порядок там, где это необходимо. Фото: t.me/stroim_yamal/5026

Ямал взял под опеку двух ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Волновахском районе ДНР. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова о них заботится команда строителей, которые восстанавливают район. Об этом сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

Там уточнили, что пенсионерам восстановят жилье, пострадавшее в ходе боевых действий в Донбассе.

- Строители уже ремонтируют, наводят порядок на территории, где это необходимо, - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что один из ветеранов живет в селе Графское, которое находится в зоне обстрелов. У местных жителей нет в домах света и газа. Дом ветерана сильно поврежден, поэтому он переехал жить к внучке. Строители доставляют ему продукты, будут снабжать топливом для генератора и привезут газовые баллоны.

Другой ветеран - житель села Свободное. Его сыновей уже нет в живых, поэтому сейчас за пенсионером присматривает невестка. Ямальские строители восстанавливают дом фронтовика. Они уже навели порядок на территории и демонтировали старый забор.

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