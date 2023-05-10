В Мариуполе обеспечивают расселение в маневренном фонде жильцов, в чьих домах еще ведется строительство

Общежития проверят на наличие условий для временного проживания граждан. Фото: ТГ/Иващенко

В Мариуполе продолжают расселять в маневренном фонде жильцов тех домов, где предусмотрен демонтаж несущих конструкций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун, который обсудил данный вопрос на совещании с главами районов и руководителями городских предприятий.

Уточняется, что мэр поручил проверить общежития на наличие условий для временного проживания граждан, в чьих домах еще ведется строительство.

- Также поручил провести беседы с теми жильцами общежитий, которые уже получили ордера на новые квартиры взамен утраченных, но до сих пор в них не вселились. Нам необходимо понимать сроки их вселения, что поможет дальнейшему планированию и распределению свободных мест в маневренном фонде, - отметил Моргун.

Обсуждался также вопрос восстановления частных домов.

- В ближайшее время необходимо актуализировать списки домов со степенью разрушения до 50% и двигаться по пути определения эффективного способа их восстановления, - заявил градоначальник.

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