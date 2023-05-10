В Макеевке просят откликнуться очевидцев ДТП, случившегося на улице Свердлова 6 мая

Нарушитель скрылся с места происшествия, теперь его ищут Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Макеевке просят откликнуться всех очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 6 мая в 20:30 в поселке Свердлова Горняцкого района около дома № 37а по улице Свердлова. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что водитель неустановленного автомобиля наехал здесь на пешехода, который двигался по левому краю проезжей части. А после этого - скрылся с места происшествия, теперь его ищут.

- Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП, а также лиц, обладающих любой информацией об указанном инциденте, обращаться в отдел ГИБДД города Макеевки, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, накануне в Пролетарском районе Донецка водитель «Мерседеса» сбил пешехода на «зебре». От полученных в результате наезда травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия.

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