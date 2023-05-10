В Снежном при содействии прокуратуры было восстановлено отопление в квартире местной жительницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обращения жителей новых регионов находятся на особом контроле у Генпрокурора России. Прокурорского вмешательства требуют ситуации, которые связаны с обеспечением людей коммунальными услугами, продуктами питания и лекарствами. Об этом сообщили в главном надзорном органе страны.

Так, к примеру в городе Снежное в ДНР при содействии прокуратуры было восстановлено отопление в квартире местной жительницы. Поводом для проведения проверки послужило обращение ее сына, пожаловавшегося на ненадлежащее теплоснабжение квартиры матери.

Выяснилось, что температура воздуха в квартире женщины действительно была ниже нормативной. Прокуратура обязала власти принять меры.

- По итогам мер реагирования была произведена наладка оборудования, температурный режим нормализован, снижен размер платы за коммунальную услугу, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин предложил «переселить» глав городов и профильных ведомств в проблемные районы. Руководитель Республики заслушал отчеты мэра Донецка и министра ЖКХ, которые ночевали в одном из неотапливаемых домов.

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