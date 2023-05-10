Демобилизованным студентам педагогических специальностей помогут трудоустроиться в ДНР

Вернувшимся со службы студентам помогут устроиться на работу (архивное фото) Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Донецкой Народной Республике трудоустроят демобилизованных студентов педагогических специальностей. Так, одиннадцать демобилизованных студентов Республики, которые сейчас учатся на педагогов, сразу после завершения учебы в вузах смогут преподавать в школах. Об этом сообщила ДАН зампредседателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- На сегодня 11 демобилизованных студентов (это студенты 4-5 курсов педагогических направлений подготовки) будут трудоустроены в школы после завершения обучения в вузах, - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР демобилизованные студенты смогут стать преподавателями начальной военной подготовки в школах. Кроме того, более 200 демобилизованных студентов Республики были переведены на бюджетную форму обучения в вузах. Сообщалось также, что около 2 тысяч демобилизованных студентов из ДНР и ЛНР пройдут программу реабилитации.

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