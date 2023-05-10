ДНР впервые присоединилась к всероссийской акции «Вальс Победы»

В акции приняли участие волонтеры молодежных общественных движений ДНР. Фото: «МР»

В Иловайске состоялась памятная акция «Вальс Победы». Активисты общественного движения «Молодая Республика» и Молодой Гвардии Единой России поставила танец на песню «Синий платочек». Донецкая Народная Республика впервые приняла участие в этой всероссийской акции ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики региона.

— Памятная акция состоялась в Иловайске. В ней приняли участие активисты МР и МГЕР ДНР. «Вальс Победы» в этом году проходил во всех регионах России. Для нас эта акция — не только дань памяти подвигам Великой Отечественной войны, но и знак современной борьбы Донбасса с фашизмом, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что мероприятия, посвященные 78-ой годовщине Великой Отечественной войны, прошли в большинстве населенных пунктов Республики 9 Мая. В Мариуполе зажгли Вечный огонь у памятника Воинам-освободителям, а в Горловке и Ясиноватой возложили цветы в могилам Неизвестного солдата.

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