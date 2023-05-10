Мэр Донецка Кулемзин анонсировал прямую линию с жителями города 12 мая

Задать вопросы мэру Донецка могут все желающие. Фото: Кулемзин/ТГ

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин проведет прямую линию с жителями Донецка 12 мая в 14:00. Анонс будущего мероприятия мэр опубликовал в своем телеграм-канале.

— 12 мая в 14:00 в прямом эфире отвечу на вопросы дончан в своем телеграм-канале и на странице ВК. Вы можете направить мне все интересующие вас вопросы в чат-бот до 20:00 11 мая, — отметил градоначальник.

Прямую трансляцию эфира можно будет увидеть в телеграм-канале мэра, а также на его странице ВКонтакте.

Напомним, что прямую линию с горожанами также анонсировала глава администрации Харцызска Виктория Жукова. Эфир состоится 20 мая. Точное время эфира будет объявлено позже.

Ранее с жителями региона в прямом эфире общался врио Главы ДНР Денис Пушилин. Лидер Республики ответил на вопросы о выплате компенсаций за утраченное жилье, поднятии коммунальных тарифов и участии в будущих выборах на пост Главы ДНР. Всего на прямую линию поступило более 2500 тысяч вопросов.

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