Председатель Правительства ДНР Солнцев: За год в регионе восстановлено свыше 800 жилых домов

Строительство нового и восстановления старого жилфонда в Республике набирает обороты. Фото: Солнцев/ТГ

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев доложил о масштабах и темпах восстановления жилья и социальных объектов в регионе главе министерства строительства РФ Иреку Файзуллину. За год в Республике было восстановлено свыше 800 многоквартирных домов и 370 соцобъектов.

— Вот уже год, как вся большая Россия сплотилась для помощи Донбассу: за это время восстановлено 370 социальных объектов и порядка 860 многоквартирных домов, — поделился председатель в своем телеграм-канале. — Заданный темп планируем наращивать! Сегодня под четкой координацией Минстроя РФ на многочисленных стройплощадках в Республике трудятся более 33 тысяч специалистов, задействовано свыше 3,7 тысяч единиц специализированной техники.

Евгений Солнцев добавил, что обсудил с главой российского Минстроя ключевые вопросы социально-экономического развития и восстановление социально-культурной инфраструктуры.

Напомним, что сегодня в Мариуполе открылся новый детский сад, построенный специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Он находится в микрорайоне «Невский» и рассчитан на 150 мест.

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