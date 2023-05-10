Экологи из ДНР прошли стажировку в Минприроды РФ

Обучение экологов в Минприроды России повлияет на качество жизни в ДНР. Фото: Ежиков/ТГ

Экологи Донецкой Народной Республики прошли стажировку в министерстве природных ресурсов и экологии России. В рамках обучения российские коллеги поделились опытом в реформах расширенной ответственности производителя, ведения регионального кадастра отходов, а также ликвидации объектов накопленного вреда. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

— Были изучены федеральные проекты в сфере обращения с отходами, федеральная схема обращения с отходами и другие важные вопросы. Уверен, что полученные знания обязательно найдут практическое применение и будут направлены на улучшение качества жизни граждан ДНР, — поделился Ежиков в своем телеграм-канале.

Вице-премьер ДНР добавил, что сотрудники Минприроды России обсудили республиканскими экологами дорожную карту мероприятий по интеграции особо охраняемых природных территорий ДНР в систему РФ федерального значения.

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