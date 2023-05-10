С начала года в мобильной клинике Мариуполя обследовались более 4500 жителей

1200 горожан в Мариуполе получили консультации невролога, кардиолога, уролога. Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Врачи из Тульской области приняли более 4500 жителей Мариуполя в мобильной клинике с начала года. Во время диспансеризации горожане могут выявить хронические заболевания, а позже обратиться к узким специалистам. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

— Тульские врачи помогают мариупольским медикам проводить диспансеризацию горожан. Задача — вовремя выявить хронические заболевания или риск их развития, при необходимости – направить пациентов на консультацию к участковому терапевту или узкому специалисту, — цитирует «МК» министра здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова.

Напомним, что в Донецкую Народную Республику в середине апреля приехала уже седьмая бригада врачей из Тульской области. Среди медиков — терапевты, рентгенолог, врач-лаборант, врач УЗИ и медсестры.

Ранее глава Минздрава России и врио Главы ДНР вручили ведомственные награды медикам, участвующим в профосмотрах детей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР подписал указ об особенностях приобретения прав на бесхозное имущество

Указ будет действовать до 1 января 2028 года (подробнее)