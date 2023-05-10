Звезда сериалов «Кадетство» и «Закон каменных джунглей» Аристарх Венес сыграет роль в новом фильме об СВО

Съемки нового фильма об СВО с Аристархом Венисом проходят на территории ДНР. Фото: соцсети актера

Российский актер, звезда фильмов «Кадетство, «Закон каменных джунглей» и «Кремлевский курсанты» Аристарх Венес принял участие в съемках новой киноленты о специальной военной операции «20\22». Четырехсерийная картина расскажет о московских студентах, которые попали на Донбасс и прошли через испытания, чтобы по-другому взглянуть на любовь и дружбу. Об этом рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Главные роли исполняют заслуженный артист России Алексей Шевченко, молодые актеры Аристарх Венес, Дарья Кукарских и Владимир Карпук. На съемочной площадке объединились не просто творческие люди, собралась команда патриотов, искренне болеющих за Россию, за ребят, сражающихся на фронте, — поделился Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, что врио Главы ДНР посетил съемочную площадку фильма. Денис Пушилин отметил натуральность декораций и реквизита.

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