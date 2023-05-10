Российский спецназ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Марьинке

Ротация ВСУ в районе Марьинки была сорвана (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подразделения специального назначения Южной группировки войск сорвали попытку ротации украинских боевиков в районе Марьинки. По позициям ВСУ был нанесен удар из артиллерийских установок и танков. В результате была уничтожена техника и ликвидированы украинские боевики. Об этом ТАСС сообщили в командовании группировки войск «Юг».

— Подразделениями специального назначения Южной группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений в Марьинке. Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана, противник понес значительные потери в живой силе, — отметили в командовании группировки войск «Юг».

В результате удара артиллерии и танков бойцы спецназа уничтожили броневик и ликвидировали бойцов украинских подразделений на опорном пункте в Авдеевке.

Напомним, что ранее группировка войск «Восток» при поддержке авиации ВС РФ нанесла комплексный удар по подразделениям ВСУ в Угледаре. По подразделениям украинской армии был нанесен сосредоточенный удар.

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