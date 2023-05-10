В Мариуполе открыли новый детский сад в микрорайоне «Невский»

10 мая — первый официальный рабочий день детского сада. Фото: ВСК Минобороны РФ

В Мариуполе начал работу новый детский сад, построенный в микрорайоне «Невский». Он расположен в центре жилого комплекса на 1011 квартир, который был сдан еще в прошлом году. Об этом сообщили в Военно-строительном комплексе министерства обороны России.

— Все группы оснащены новой яркой удобной мебелью и развивающими игрушками. На территории – красочные площадки для игр и прогулок. Садик полностью готов встретить малышей. 10 мая — первый полноценный рабочий день в новом детском саду, — отметили в ВСК.

Ранее новый детский сад посетил врио Главы ДНР Денис Пушилин и замминистра обороны России Тимур Иванов. Глава Республики подчеркнул, что сад построен по высоким российским стандартам.

Напомним, что сейчас в приморском городе также активно восстанавливают корпуса Приазовского государственного технического университета (ПГТУ). Он откроет свои двери для студентов 1 сентября.

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