В ДНР поздравили ветеранов, которые долгие годы несли службу в органах внутренних дел

В свою очередь, ветераны поблагодарили правоохранителей за проявленные к ним внимание и заботу. Фото: МВД ДНР

В Донецкой Народной Республике поздравили с праздником 9 Мая ветеранов, которые долгие годы несли службу в органах внутренних дел. Поздравления адресовали также действующим правоохранителям, которые уже сегодня защищают Донбасс и всю Россию. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

В ведомстве отметили, что в ходе торжества ветераны и приглашенные гости - участники СВО - получили цветы и подарки от руководства МВД, а также волонтерской международной группы «Тепло Сердец». В свою очередь, ветераны поблагодарили правоохранителей за проявленные к ним внимание и заботу.

- От лица ветеранской организации с поздравительной речью выступил бывший сотрудник органов внутренних дел Борис Попов. Борис Иванович пожелал полицейским всегда быть верными своему долгу, трудиться во благо народа, а также вспомнил о подвигах правоохранителей, находящихся на передовой, - рассказали в министерстве.

Напомним, в ДНР устроили персональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны из Харцызска. Фронтовика лично поздравил премьер-министр Республики Евгений Солнцев.

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