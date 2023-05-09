Около тридцати снарядов и 10 ракет из РСЗО выпустили ВСУ по Донецку 9 мая

Под вражеским огнем оказались мирные кварталы города. Фото: УНМ ДНР

За прошедший день, 9 мая, территория Донецка и его пригородов десять раз подверглась украинским обстрелам. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что в направлении Петровского, Куйбышевского, Киевского и Кировского районов, а также поселка Еленовка украинские боевики выпустили 29 снарядов калибром 152 и 155 мм и 10 ракет из реактивной системы залпового огня.

В результате обстрелов в Донецке были зафиксированы повреждения.

- В Куйбышевском районе повреждены три дома частного сектора, гражданский автомобиль, газовая труба и электропровода, - проинформировал мэр.

Напомним, сегодня украинские войска атаковали Донецк из дальнобойных гаубиц калибром 155 мм. Так, в Кировском районе города в результате обстрела ВСУ было повреждено здание школы. Ранее ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, а утром выпустили девять артиллерийских снарядов по трем районам города.

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