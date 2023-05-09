Денис Пушилин: Мы обязательно победим противника в сегодняшнем цивилизационном противостоянии

Лидер ДНР Денис Пушилин поздравил соотечественников и представителей братских народов с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и чеченский народ за поддержку жителей Республики, отметив, что сегодня чеченские бойцы плечом к плечу вместе с защитниками ДНР освобождают Донбасс от неонацистской нечисти. Он также поздравил братский народ с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

- Наши деды и прадеды единой семьей народов уничтожили немецкий фашизм, и мы обязательно победим противника в сегодняшнем цивилизационном противостоянии, также в едином братском строю обеспечим победу нашей Великой Родине - России, - заявил Пушилин.

Глава региона отдельно принес свои соболезнования в связи с годовщиной гибели первого президента ЧР, Героя Россия, Ахмат-Хаджи Кадырова.

- Ахмат-Хаджи был истинным Патриотом Российской Федерации, мой Брат Рамзан Ахматович достойно продолжает его путь, - отметил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

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