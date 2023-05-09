«Ночные волки» восстановили Вечный огонь у памятника Воинам-освободителям в Мариуполе

Монумент Воинам-освободителям и Вечный огонь восстановили в Мариуполе ко Дню Победы Фото: Александр ИВАНОВ

Международный мотоклуб «Ночные волки» восстановил комплекс «Вечный огонь» и памятник Воинам-освободителям в Мариуполе. Огонь байкеры зажгли от лампады, которую они везли с Мамаева кургана в Волгограде. Об этом сообщили РИА Новости.

Там отметили, что эта акция называется «Дороги победы» и проводится «Ночными волками» девятый год подряд. Год назад представители клуба в рамках гуманитарной миссии заехали в Мариуполь и увидели, в каком плачевном состоянии находится здесь один из символов Великой Победы. Мемориальные доски были разбиты, фамилии на них стерты.

- Подошла женщина в возрасте и глядя на нас умоляющими глазами, спросила: «Ребята, все? Памятника больше не будет? Пушку забираете?» Мы оторопели от этого. И в тот момент возникла мысль, что надо включаться, - вспоминает президент отделения «Дороги победы» мотоклуба «Ночные волки» Андрей Бобровский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе зажгли Вечный огонь у памятника Воинам-освободителям. Ранее мемориал был восстановлен.

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