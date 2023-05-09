В ДНР устроили персональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны из Харцызска

Для ветерана организовали небольшой праздничный концерт прямо во дворе его дома. Фото: ТГ/Солнцев

В Харцызске устроили персональный концерт у дома ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Харлампьевича Демишева. Поздравить фронтовика сюда лично заглянул премьер-министр Республики Евгений Солнцев, находившийся в городе с рабочей поездкой.

- Поздравили ветерана, пообщались, во дворе его дома провели концерт с исполнением песен военных лет. Подпевали хором, - отметил он в своем телеграм-канале.

Чиновник вкратце рассказал историю ветерана. Когда началась война, Демишеву не было и 18 лет. На службу его призвали в 1943-м на место кавалериста. Вместе с однополчанами Афанасий Харлампьевич дошел до Венгрии, там и остался служить после Победы, вплоть до самого 1948 года. За боевые заслуги был представлен к орденам «Отечественной войны» 2 степени и «За мужество». Также награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и «Защитнику Отечества».

Премьер-министр ДНР поздравил Афанасия Харлампьевича, а в его лице - всех ветеранов, с Днем Великой Победы. В этот день Солнцев также возложил цветы к памятнику «Братская могила советских воинов».

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