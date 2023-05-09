СЦКК ДНР: Жители Донбасса как никто другой знают истинную цену Победы

Наблюдатели уверены, что и сегодня история рассудит, на чьей стороне правда. Фото: ДАН

Жители Донбасса как никто другой знают истинную цену Победы. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там отметили, что подвиги предков, освободивших Донбасс от нацистской чумы во время Великой Отечественной войны, будут жить в памяти народа. Однако борьба за восстановление исторической справедливости и против однополярного мира еще не завершена.

- Вирус фашизма и нацизма поразил народ, который 78 лет назад стоял плечом к плечу с братскими союзными народами. Снова история пишется кровью… - отметили в представительстве.

Наблюдатели уверены, что и в этот раз история рассудит, на чьей стороне правда.

- Знамя Победы обязательно будет поднято! Наше дело правое! Наша сила в единстве! Вместе победим! - заявили в СЦКК ДНР.

Напомним, сегодня в ДНР отмечают День Победы. Жителей региона поздравил с праздником врио Главы Республики Денис Пушилин. В День Победы дончане возложили цветы к монументу «Твоим освободителям - Донбасс».

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