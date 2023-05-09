Старые добрые песни военных лет вновь зазвучали на улицах Мариуполя

Для представителей старшего поколения устроили праздничное чаепитие. Фото: УНМ ДНР

Долгие годы праздник 9 Мая был запрещен в Мариуполе украинским режимом. И вот теперь, после освобождения города, на улицах города вновь зазвучали старые добрые песни военных лет. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Там рассказали, что в Мариуполе при поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса поздравили с Днем Победы стариков, детей войны и ветеранов труда. Праздничное чаепитие для них организовала волонтер Ольга Вязовская.

- Я хочу вас поздравить со славным, самым светлым праздником в году - Днем Великой Победы. Счастья вам, здоровья, а главное - мирного неба, - обратилась она к присутствующим.

К теплым поздравлениям присоединились и сами мариупольцы.

- Спасибо нашим дедушкам, бабашкам, землякам за Победу. Также хочу обратиться к нашим ребятам, солдатам, которые сейчас защищают, отвоевываю нашу землю. Большое им спасибо! Низкий им поклон! - сказала жительница Мариуполя Елена.

Напомним, сегодня в Мариуполе прошел торжественный митинг в честь Дня Победы. Охрану общественного порядка на массовых мероприятиях в городе обеспечивали 50 полицейских.

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