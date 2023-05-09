Мэр Горловки Иван Приходько и делегация из Кузбасса посетили раненых военнослужащих ВС РФ

Иван Приходько пожелал защитникам Республики скорейшего выздоровления. Фото: ТГ/Приходько

В праздник 9 мая глава администрации Горловки Иван Приходько вместе с представителями делегации из Кузбасса посетил раненых военнослужащих 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ, которые находятся на лечении в местной городской больнице. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

Приходько отметил, что раненым бойцам были переданы продуктовые наборы. Воинов также поздравили с 78-й годовщиной Великой Победы.

- Особенно важно не только чтить память о павших героях, но и уделять внимание нуждам героев, которые сейчас защищают рубежи Донецкой Народной Республики от посягательств украинских нацистов, и, к сожалению, получают ранения, - заявил мэр.

Напомним, сегодня в Донбассе отмечают День Победы. В Горловке почтили память солдат, погибших в Великую Отечественную войну. На дороги города вышли украшенные в честь праздника троллейбусы.

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