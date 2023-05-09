Ко Всероссийской акции «Бессмертный АВТОполк» присоединились водители общественного транспорта в Енакиево

В патриотической акции «Бессмертный АВТОполк» участвуют и жители Енакиево. Фото: ОД ДР

В патриотической акции «Бессмертный АВТОполк» приняли участие и жители Енакиево, в частности, водители городского общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Там уточнили, что шоферы разместили в автобусах символы Победы и портреты в память об ушедших ветеранах Великой Отечественной войны и Героях ДНР.

- Важно бережно хранить память о тех, кого уже нет рядом с нами, и помнить, что долг каждого человека - знать историю своей семьи и страны! - подчеркнули в организации.

Напомним, водители общественного транспорта Донецка также поддержали акцию «Бессмертный автополк». В канун Дня Победы портреты героев появились в салонах пассажирских автобусов столицы Республики. К акции присоединились и автодорожники, разместившие на стеклах служебных машин портреты своих предков-ветеранов. Еще одна из акций, которая проводится в Республике, носит название «Окна Победы».

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