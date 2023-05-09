Охрану общественного порядка на массовых мероприятиях в Мариуполе обеспечили 50 полицейских

Объекты культурного наследия в Мариуполе, возле которых планировались торжественные мероприятия, взяли под охрану еще 8 мая. Фото: ДАН

Сотрудники министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики обеспечили охрану общественного порядка во время массовых мероприятий в День Победы в Мариуполе. 50 полицейских взяли под охрану объекты культурного наследия еще 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Несмотря на дождь, жители и гости города несли цветы к монументам героев, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом. Охрану общественного порядка во время проведения мероприятий обеспечивали более 50 правоохранителей. Начиная с 8-го мая полицейские взяли под охрану объекты культурного наследия, вблизи которых 9-го мая были проведены основные торжества, — добавили в пресс-службе ведомства.

В МВД добавили, что всего в Мариуполе прошло десять торжественных мероприятий, в том числе возложение цветов к памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны солдат, а также зажжение Вечного огня.

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