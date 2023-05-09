Активисты молодежных движений ДНР раздали жителям Республики георгиевские ленты

Волонтеры молодежных общественных организаций приняли участие в акции «Георгиевская лента». Знаковый символ Победы, а также ленту в цвет российского флага раздавали всем желающим на территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в пресс-службе министерства молодежной политики региона.

— На улице, в торговых центрах и учебных заведениях — активная молодежь Республики дарит жителям георгиевские ленты и ленты с изображением российского флага. К акции «Георгиевская лента» присоединились активисты «Движения Первых» ДНР, Донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ, Молодой Республики и МГЕР, Народной Дружины и Народного Фронта в ДНР, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что указом мэрии Донецка в городе отменены все массовые мероприятия, митинги и шествия в связи с активными боевыми действиями. Тем временем в других городах Республики массовые мероприятия ко Дню Победы провели. В Мариуполе зажгли Вечный огонь у памятника Воинам-освободителям, а в Горловке и Ясиноватой возложили цветы к мемориалам погибшим защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны.

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