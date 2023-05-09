В Ясиноватой возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату

Цветы к памятнику возложили несмотря на угрозу обстрела со стороны ВФУ. Фото: Шевченко/ТГ

Цветы к памятнику Неизвестному солдату на площади Славы возложили в Ясиноватой. Об этом рассказал глава администрации города Дмитрий Шевченко.

— Возложение цветов, посвященное великому празднику нашего народа — 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне! Несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВФУ, на площади Славы города Ясиноватая возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату, а также почтили память погибших минутой молчания, — отметил Шевченко.

Напомним, что память погибших солдат Советской Армии почтили также в Горловке. Сотрудники администрации, общественники и ветеран возложили цветы к памятнику воинам-горловчанам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах.

Тем временем, несмотря на праздничный день, Республика с утра находится под обстрелом украинских боевиков. По Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня, по Горловке — четыре артиллерийских снаряда.

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