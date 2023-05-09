Перед судом ДНР предстанут украинские боевики, убившие трех мирных жителей Мариуполя

Дело двух боевиков, расстрелявших мирных жителей, передано в суд Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Прокуратура Донецкой Народной Республики передала в Верховный суд региона уголовное дело двух боевиков «Азова»*. Они открыли огонь по четырем мирным жителям Мариуполя, в результате три человека скончались от полученных ранений. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

— Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего водителя-стрелка взвода роты разведки отдельного отряда специального назначения «Азов»* Ивана Бочкарева и 23-летнего пулеметчика первого взвода роты разведки отдельного отряда специального назначения «Азов»* Дмитрия Канупера, — отметили в пресс-службе. — Они произвели выстрелы из автомата по двум гражданским лицам, передвигавшимся по улице Цыбулько на автомобиле, а также в проходивших по указанной улице двоих местных жителей.

По данным следствия, в этот момент двое боевиков находились на крыше многоквартирного дома. Приказ об устранении мирных жителей они получили от командира ВСУ.

*организация, запрещенная в РФ

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