Противоосколочный щит для операторов БПЛА испытали в Донецке

В будущем защитные накидки для операторов БПЛА поступят в мелкосерийное производство и будут улучшены. Фото: ДАН

В Донецке прошли испытания противоосколочного индивидуального баллистического щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотных летательных аппаратов. Он показал высокую степень защиты военнослужащих, которые работают на линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.

— Баллистические испытания противоосколочного щита-накидки показали достаточно высокую степень защиты, которую обеспечивает наше изделие. Военная приемка прошла успешно, первая партия уже пошла в работу и в ближайшее время будет поставлена в войска, — цитирует РИА Новости директора предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей «3Д Техно» Михаила Кондруса.

Кондрус добавил, что такие накидки-щиты поступят в мелкосерийное производство.

— Приступаем к ее мелкосерийному производству. В дальнейшем на основании обратной связи с фронта будем совершенствовать изделие, — подчеркнул директор предприятия.

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