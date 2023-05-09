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НовостиПолитика9 мая 2023 5:35

За сутки ВСУ повредили 18 жилых домов в ДНР

Под обстрелом оказались семь населенных пунктов Республики
Виктория ПОДАРОВА
За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 200 различных боеприпасов

За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 200 различных боеприпасов

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по семи населенным пунктам ДНР, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую и Широкую Балку. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Всего за сутки по региону было выпущено 214 различных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждены 18 жилых домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 мм, а на ясиноватском — 4 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм.

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