За сутки ВСУ повредили 18 жилых домов в ДНР

За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 200 различных боеприпасов Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по семи населенным пунктам ДНР, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую и Широкую Балку. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Всего за сутки по региону было выпущено 214 различных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждены 18 жилых домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 мм, а на ясиноватском — 4 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм.

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