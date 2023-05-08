Над восстановлением домов в Мариуполе задействованы рабочие 70 специальностей

Ремонт жилых домов в городе идет ударными темпами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие 70 специальностей задействованы над восстановлением жилых домов в Мариуполе. Специалисты «Единого заказчика в сфере строительства» проводят сложные работы по ремонту конструктивных элементов и теплового контура многоквартирных домов в приморском городе. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

— Колористику жилых домов согласовывают с заказчиком работ и Администрацией города. На объектах задействовано порядка 70 рабочих разных специальностей. Строители устанавливают новые пластиковые окна, проводят ремонт кровли, фасада и межпанельных швов, — подчеркнули в министерстве.

В Минстрое добавили, что параллельно с восстановлением во дворах проводится комплексное благоустройство.

Напомним, что на восстановление спортивных объектов в новых регионах России выделено свыше трех миллиардов рублей. В ДНР планируют отремонтировать 12 таких объектов, в ЛНР — девять.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ясиноватой планируют открыть производство современных стеклопакетов и окон

Челябинская область продолжает помогать подшефному городу (подробнее)