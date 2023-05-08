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НовостиПолитика8 мая 2023 19:44

Украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет РСЗО

Район уже неоднократно подвергался обстрелу за сегодня
Виктория ПОДАРОВА
По району было выпущено десять ракет РСЗО (архивное фото)

По району было выпущено десять ракет РСЗО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, использовав реактивную систему залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 21:45 зафиксирован обстрел ВФУ Киевского района Донецка. По нему было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики открыли огонь по городу из своих позиций, расположенных в населенном пункте Тоненькое, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что около 22:05 из этого же населенного пункта по Киевскому району города было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по трем районам Донецка — Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому. По городу было выпущено десять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

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