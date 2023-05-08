Украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет РСЗО

По району было выпущено десять ракет РСЗО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, использовав реактивную систему залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 21:45 зафиксирован обстрел ВФУ Киевского района Донецка. По нему было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики открыли огонь по городу из своих позиций, расположенных в населенном пункте Тоненькое, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что около 22:05 из этого же населенного пункта по Киевскому району города было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по трем районам Донецка — Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому. По городу было выпущено десять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

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