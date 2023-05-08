ВСУ открыли артиллерийский огонь по трем районам Донецка

Под огнем боевиков оказались Киевский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли сразу три района Донецка из артиллерийских установок. За пол часа районам было выпущено порядка десяти боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За полчаса украинские боевики обстреляли Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. По Петровскому району было выпущено семь артиллерийских снарядов калибром 155 мм, по Киевскому и Куйбышевскому — три. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в населенных пунктах Курахово, Ласточкино и Максимильяновка, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее украинские боевики выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО. Обстрел велся из временно оккупированного Очеретино. Ранее также удар был нанесен по Киевскому району Донецка. Повреждения получили шесть домов частного сектора по улице Панаса Мирного, Депутатской и переулку Обскому. В домах выбито остекление, повреждены кровли и стены.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР будут судить боевика ВСУ, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя в апреле 2022 года

Рассмотрением дела займется Верховный суд Республики (подробнее)