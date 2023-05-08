Евгений Солнцев поблагодарил Правительство России за решение развивать спорт в ДНР

Училищ олимпийского резерва в Донецке передали сертификаты на покупку спортивного снаряжения. Фото: Солнцев/ТГ

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики поблагодарил вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за решение развивать спорт в Республике. Всего на восстановление спортивных объектов в ДНР и ЛНР выделят свыше трех миллиардов рублей. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

— В нашей Республике любят спорт и активный образ жизни. Мы уверенно лидируем среди новых регионов и по количеству спортсменов - больше 50 тысяч, и по количеству спортобъектов - порядка 3 тысяч, — поделился Председатель. — Благодарю Дмитрия Николаевича за поддержку и практическую помощь в развитии нашей Республики.

Напомним, что ранее зампред Правительства России посетил школу олимпийского резерва им. С. Бубки в Донецке. Чернышенко оценил объем необходимых ремонтно-восстановительных работ, а также передал руководству учреждения сертификаты на покупку комплектов спортивной экипировки.

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