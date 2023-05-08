Уголовное дело расстрелявшего мирных жителей в Мариуполе бойца ВСУ направлено в суд

Верховный суд Республики рассмотрит уголовное дело по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд уголовное дело в отношении украинского боевика, который открыл огонь по четырем мирным жителям Мариуполя. От полученных ранений они скончались на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

— По версии следствия, в период с 5 по 7 апреля 2022 года военнослужащий минометного расчета 56 мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василий Шитри, находясь на Никопольском проспекте в городе Мариуполь, получил приказ об устранении мирных жителей. После этого он произвел выстрелы из автомата по четырем местным жителям, передвигавшимся по проспекту. От полученных ранений двое мужчин и две женщины скончались на месте, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе Генпрокуратуры добавили, что уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее прокуратура направила в Верховный суд дело украинского боевика, который расстрелял мирного жителя Мариуполя, прогуливающегося с собакой.

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