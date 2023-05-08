ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО

Украинские боевики вновь открыли огонь по Ясиноватой (архивное фото). Фото: Шевченко/ТГ

Украинские боевики вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, применив реактивную систему залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 14:30 по населенному пункту Ясиноватая было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Очеретино, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Киевском районе Донецка под обстрел украинских боевиков попали шесть частных и один многоквартирный дом. В жилых зданиях выбито остекление, повреждены кровли и стены. Также обстрелом поврежден легковой автомобиль, стоявший во дворе улице Межинского. А на улице Панаса Мирного — газовая труба.

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