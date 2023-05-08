Танковые экипажи 1-го Донецкого армейского корпуса продолжают уничтожать укрепрайоны ВСУ на Авдеевском направлении. Фото: УНМ ДНР

Танкисты Первой Славянской бригады поддерживают наступление российских войск на Авдеевку. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Там уточнили, что танковые экипажи 1-го Донецкого армейского корпуса продолжают уничтожать укрепрайоны ВСУ на Авдеевском направлении.

- Так, сегодня были нанесены удары по украинским позициям в бывшей авдеевской войсковой части ПВО, а также севернее населенного пункта Водяное, - заявили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Сообщается также, что танки ведут огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций - для того, чтобы как можно эффективней уничтожать врага на всех доступных дистанциях.

Напомним, ранее сообщалось, что авиация ВКС России уничтожила живую силу и позиции противника на Авдеевском направлении. Сделать это удалось при помощи управляемых бомб.

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