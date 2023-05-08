Ежедневные экскурсии организуют в преддверии Дня Победы на территории комплекса «Саур-Могила» в ДНР

С 6 по 9 мая на территории комплекса пройдут культурно-просветительские экскурсии. Фото: сайт Главы ДНР

С 6 по 9 мая Донецкий краеведческий музей организует на территории военно-исторического музейного комплекса «Саур-Могила» в ДНР культурно-просветительские экскурсии «Без срока давности». Об этом сообщила ДАН генеральный директор учреждения Марина Максимчук.

- Экскурсия знакомит с уникальным геолого-географическим положением Саур-Могилы, историей кургана в годы Великой Отечественной войны, историей сооружения мемориала, а также рассказывает о сражениях за высоту в 2014 году, - рассказала она.

По словам Максимчук, в другие дни экскурсию можно будет заказать, обратившись в музей. Такие туры по территории мемориала экскурсоводы проводят с прошлого года.

Напомним, в Мариуполе ко Дню Победы восстановили монумент Воинам-Освободителям и Вечный огонь. Традиционного шествия Бессмертного полка в ДНР в 2023 году не будет, однако предусмотрены альтернативные варианты проведения акции. Так, к примеру, жители Республики уже присоединились к Всероссийским акциям «Бессмертный автополк» и «Георгиевская ленточка».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин и Сергей Кириенко возложили цветы к Монументу Славы в Шахтерске

В эти дни вся страна отдает дань памяти героям Великой Отечественной войны и погибшим защитникам Донбасса (подробнее)