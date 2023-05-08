Шесть частных и один многоквартирный дом повреждены обстрелом ВСУ в Киевском районе Донецка

Под прицелом украинских боевиков вновь оказался Киевский район Донецка. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего пострадали жилые дома. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, по каким адресам были зафиксированы повреждения.

- В результате обстрела со стороны украинских нацистов Киевского района Донецка повреждения получили 6 домов частного сектора по улице Панаса Мирного, Депутатской и переулку Обскому. В домах выбито остекление, повреждены кровли и стены. По улице Межинского повреждения получил многоквартирный жилой дом - осколками посечен фасад, кровля, выбито остекление, - проинформировал градоначальник.

Сообщается также, что обстрелом поврежден легковой автомобиль, стоявший во дворе улице Межинского. А на улице Панаса Мирного повреждена газовая труба.

Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены частные и многоквартирные дома. В Кировском районе Донецка на противопехотной мине «Лепесток» подорвался мужчина. А в Горловке в результате обстрела ВСУ пострадала мирная жительница.

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