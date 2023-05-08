В ДНР будут судить боевика ВСУ, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя в апреле 2022 года

Украинский военнослужащий ответит за содеянное перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике будут судить боевика ВСУ за убийство мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

- Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего военнослужащего гранатометного отделения 74-го отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины Станислава Долягина, - проинформировали там.

Следствие установило, что 14 апреля 2022 года подозреваемый находился на улице Сергея Лазо в Мариуполе, где остановил проходившего мимо мужчину с собакой. После этого боевик получил приказ расстрелять мирного жителя, и выстрелил в него. Мужчина скончался от полученного ранения на месте.

Напомним, Следком России заочно предъявил обвинения в преступлениях в Донбассе двум украинским генералам Забродскому и Наеву, руководившим «АТО» и «ООС». Ранее СК РФ заочно обвинил экс-глав Минобороны Украины Коваля и Гелетея в координации обстрелов Донбасса в 2014 году. Обвинение было также предъявлено бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку.

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