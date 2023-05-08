Мэр Приходько: Мирная жительница ранена при обстреле Горловки со стороны ВСУ

В СЦКК ДНР уточнили подробности произошедшего (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ поселка шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

- Обстрелом украинских террористов ранена мирная горловчанка в поселке шахты имени Гагарина, - проинформировал он.

Тем временем в СЦКК ДНР уточнили данные пострадавшей женщины.

- Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Маршала Гречко, 57 ранена женщина 1957 года рождения, - заявили там.

Напомним, Донецк также находится под непрерывными обстрелами ВСУ. За прошедшие день он оказывался под прицельным огнем противника восемь раз. В целом украинские войска за сутки обстреляли районы семи населенных пунктов в ДНР, выпустив по ним 187 артиллерийских снарядов. Вследствие обстрелов в Республике были повреждены 18 жилых домов и 4 гражданских объекта, погиб мужчина.

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