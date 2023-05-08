Пятилетний ребенок пострадал во время пожара в Тельмановском районе

В тушении огня участвовали пять пожарных и одна единица спецтехники. Фото: УНМ ДНР

В Тельмановском районе ДНР в результате бытового пожара пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что и инцидент произошел 7 мая в селе Михайловка по переулку Днепровский. Там загорелся частный дом, в котором находился маленький ребенок.

- В результате пожара пострадал ребенок 2018 года рождения, он госпитализирован в учреждение здравоохранения, - заявили в ведомстве.

В МЧС ДНР уточнили, что в ликвидации возгорания участвовали пять пожарных и одна единица спецтехники. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, в марте в Мариуполе произошел пожар, которому был присвоен статус социально-значимого. Возгорание случилось в одноэтажном доме Октябрьского района по улице Кирова. Огнем была уничтожена кровля, перекрытие на площади 100 кв м, а также вещи и мебель. В тушении участвовали 16 спасателей и пять единиц техники.

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