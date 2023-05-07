В составе отряда активисты из Народной дружины, Народного фронта ДНР и Донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ. Фото: Минмолполитики ДНР

Первый отряд волонтеров отправился из ДНР в Запорожскую область на помощь в эвакуации населения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики ДНР.

- Первый отряд волонтеров Народной дружины, Народного фронта ДНР и Донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ отправился на помощь в эвакуации жителей Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня с этой инициативой выступил руководитель Минмолодежи Кирилл Макаров. По его словам, волонтеры ДНР уже имеют соответствующий опыт. Активисты помогут людям из соседнего региона в транспортировке, размещении в специально созданных пунктах, окажут психологическую поддержку.

Напомним, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 5 мая объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов региона в связи с усилившимися обстрелами с украинской стороны, а также возможным наступлением ВСУ, которое, по его словам, может начаться в ближайшие дни.

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