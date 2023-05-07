В МВД призвали жителей ДНР воздержаться от выезда на природу в праздничные дни

При обнаружении взрывоопасных предметов следует безотлагательно сообщить о находке по телефонам 102 или 101. Фото: МВД ДНР

В связи регулярными обстрелами территории ДНР со стороны ВСУ полицейские призывают граждан воздержаться от выезда на природу, в районы водоемов и лесных массивов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

Отмечается, что в праздничные и выходные дни количество обстрелов и провокаций со стороны ВСУ, как правило, увеличивается. В результате на земле могут оставаться неразорвавшиеся снаряды, противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» и прочие взрывоопасные предметы. Необходимо проявлять бдительность и осторожность при обнаружении опасных предметов.

- В качестве маскировки для взрывных устройств могут использоваться привычные бытовые вещи: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. д. При обнаружении взрывоопасных предметов следует безотлагательно сообщить о находке по телефонам 102 или 101 и постараться ограничить доступ случайных прохожих к опасному предмету до прибытия сотрудников правоохранительных органов, - заявили в МВД.

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