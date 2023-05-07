Жители ДНР присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Участники акции говорят, что для них георгиевская лента – символ Великой Победы. Фото: ДРО «ЕР»

Жители Донецкой Народной Республики присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Это дань памяти советским воинам, спавших мир от фашизма.

- Накануне празднования Дня Победы сотрудники местных отделений «Единой России» в городах ДНР, учреждениях культуры, образования, городских и районных администрациях раздают согражданам георгиевские ленты со словами поздравлений, - рассказали в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Участники акции говорят, что для них георгиевская лента – символ Великой Победы, олицетворяющий мужество и стойкость советского народа.

Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка является символом памяти воинской славы и связи поколений. Для жителей Донбасса она стала настоящим символом свободы и права на самоопределение.

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