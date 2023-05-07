На закрытии фестиваля «Звезды над Донбассом» выступят композитор Кобылянский и скрипач Лундстрем

На фестивале состоялось более сотни мероприятий. Фото: ОП ДНР

Сегодня, 7 мая, на закрытии фестиваля фантастики «Звезды над Донбассом», который проходит в ДНР, выступят известный российский мультиинструменталист Евгений Кобылянский и скрипач-виртуоз Петр Лундстрем.

- На сегодняшнем закрытии выступит Евгений Кобылянский — это самый известный мультиинструменталист России, также специально мчится в Мариуполь Петр Лундстрем, чтобы на закрытии сыграть участникам фестиваля, - сообщил ДАН председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Он добавил, что всего в рамках пятого по счету фестиваля «Звезды над Донбассом», начавшегося 3 мая, состоялось более сотни мероприятий, которые объединили 308 участников - известных русских писателей, актеров, музыкантов, режиссеров и сценаристов. Церемония закрытия фестиваля пройдет в пригороде Мариуполя — поселке Сартана.

Напомним, организатором фестиваля выступила Общественная палата ДНР при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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