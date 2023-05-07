В Мариуполе скоро откроется многопрофильный спортивный центр

Специалистами уже выполнены работы по фасаду, сейчас завершается внутренняя отделка помещений. Фото: Минстрой РФ

В Мариуполе совсем скоро откроется многопрофильный спортивный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

- Специалистами уже выполнены работы по фасаду, сейчас завершается внутренняя отделка помещений. Комплекс переоборудовали под многопрофильный центр. Теперь помимо волейбола здесь можно проводить полноценные тренировки и соревнования по баскетболу, футзалу и боксу, - говорится в сообщении.

Также в холле установлен большой экран размерами 5 на 2,5 метра, а по всему зданию размещены проекционные панели. Таким образом, из любой точки комплекса зрители могут в онлайн режиме наблюдать за происходящим в зале и болеть за любимую команду.

Отмечается, что при координации Минстроя России продолжается комплексная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав РФ. Особую роль, в том числе уделяют восстановлению и строительству спортивных объектов. На сегодня в ДНР восстановлено 18 физкультурных объектов, в ЛНР восстановлено 7 спортивных сооружений.

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