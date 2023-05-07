В Донецке активистки женского движения привезли гуманитарную помощь в организацию детей-инвалидов и их семей

Активистки «Женского Движения Единой России» привезли канцелярские товары, медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены и книги. Фото: ДРО «ЕР»
Активистки «Женского Движения Единой России» привезли гуманитарную помощь в организацию детей-инвалидов и их семей «Шаг навстречу» в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».
Отмечается, что организация получила канцелярские товары, медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены, книги и многое другое.
- Сейчас самая острая необходимость, из-за проблем с водоснабжением, с постельным бельем, одеялами и подушками, памперсами взрослыми и детскими, пеленками. Большое спасибо за эту помощь «Единой России», – рассказала председатель организации Галина Крылова.
Организация детей-инвалидов и их семей «Шаг навстречу» работает с 2014 года, опекает 50 семей.
- У многих этих семей детей с инвалидностью двое или трое. Поэтому помощь нужна очень значительная. Мы уже не впервые им помогаем, планируем сотрудничать и в дальнейшем, – сказала член общественного совета партийного проекта «Женское Движение Единой России» Анастасия Марченко.
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