В Донецке активистки женского движения привезли гуманитарную помощь в организацию детей-инвалидов и их семей

Активистки «Женского Движения Единой России» привезли канцелярские товары, медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены и книги. Фото: ДРО «ЕР»

Активистки «Женского Движения Единой России» привезли гуманитарную помощь в организацию детей-инвалидов и их семей «Шаг навстречу» в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Отмечается, что организация получила канцелярские товары, медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены, книги и многое другое.

- Сейчас самая острая необходимость, из-за проблем с водоснабжением, с постельным бельем, одеялами и подушками, памперсами взрослыми и детскими, пеленками. Большое спасибо за эту помощь «Единой России», – рассказала председатель организации Галина Крылова.

Организация детей-инвалидов и их семей «Шаг навстречу» работает с 2014 года, опекает 50 семей.

- У многих этих семей детей с инвалидностью двое или трое. Поэтому помощь нужна очень значительная. Мы уже не впервые им помогаем, планируем сотрудничать и в дальнейшем, – сказала член общественного совета партийного проекта «Женское Движение Единой России» Анастасия Марченко.

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