Союз Советских офицеров и защитников Донбасса провел в Донецке концерт, посвященный Дню Победы

В программе концерта прозвучали известные песни военных лет. Фото: Союз Советских офицеров и защитников Донбасса

Союз Советских офицеров и защитников Донбасса на базе своего Штаба в Донецке провел праздничное мероприятие, приуроченное к 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Наш долг перед поколением победителей - сохранить историческую память, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны, - говорит председатель Межрегиональной общественной организации «Союз Советских Офицеров и Защитников Донбасса» Елена Моисеенко.

В организации отметили, что в праздничном концерте, посвященном Великой Победе, приняли участие члены Союза, наставники и юные «Патриоты».

В программе концерта прозвучали известные песни военных лет, которые в самое трудное и мрачное время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду женам, матерям и детям, работающим в тылу. Финальным выступлением стала песня «День Победы».

Справка

Организация «Союз Советских офицеров и защитников Донбасса» занимается распределением гуманитарных грузов. Помощь доставляют на передовую, а также людям, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях. Также в составе Союза есть детское отделение «Патриот». Его деятельность направлена на физическое, духовно-нравственное и патриотическое развитие подрастающего поколения.

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