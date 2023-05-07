Ветеран Великой Отечественной войны из Мариуполя поехала на Парад Победы в Москве

Тамара Федченко выехала в Москву. Фото: ДРО «ЕР»

Сбылась мечта ветерана Великой Отечественной войны – жительница Мариуполя Тамара Петровна Федченко получила приглашение на Парад Победы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Тамаре Павловне 92 года. Войну встретила десятилетней девчонкой. В те страшные годы помогала взрослым, чем могла. Вместе со всеми копала окопы, выращивала овощи для фронта. Верит, что сегодня, как и в 1945-м, нас ждет Победа.

- Желаю всем мира, тепла и здоровья. Все наладится и нас ждет мирное и спокойное небо. С праздником всех нас, с Днем Победы! – говорит Тамара Федченко.

Женщина мечтала всю жизнь посетить Парад Победы в Москве. Мечту помогли осуществить представители благотворительной акции «Живи и помни». Ветеран вместе с внучкой выехала в Москву в сопровождении Сергея Парчевского из штаба по работе с прифронтовыми районами общественного движения «Донецкая Республика» и волонтеров фонда «Гражданская позиция».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке провели Парад Победы для ветерана Великой Отечественной Николая Базавлука

Юнармейцы прошли парадным расчетом со Знаменем Победы, а активисты «Движения Первых» исполненили песни победного мая (подробнее)