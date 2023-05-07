В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей, еще четверо получили ранения, в том числе ребенок

Петровка – один из самых обстреливаемых районов ДНР. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 59 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 303 снаряда.

На донецком направлении противник совершил 34 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском - 2 обстрела из артиллерии 152 мм. На волновахском - 6 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Яковлевка, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Владимировка.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2013 г.р., в Петровском и Куйбышевском районах Донецка.

Повреждены 6 жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано.

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