Число пострадавших от обстрелов ВСУ в Донецке увеличилось до четырех человек

Количество раненых растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число мирных жителей Донецка, пострадавших от обстрелов ВСУ, увеличилось до четырех человек. Вечером стало известно, что в Куйбышевском районе города были также ранены люди. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Ургальской ранения получили мужчина 1966 и женщина 1980 годов рождения, - проинформировал мэр.

По данным СЦКК ДНР, за текущий день территория Донецка 27 раз подверглась обстрелам. В направлении Петровского, Куйбышевского, Киевского, Кировского районов, а также поселка Александровка украинские боевики выпустили 84 снаряда калибром 152 и 155 мм и 30 ракет из РСЗО.

- За день от обстрелов погибли двое мирных жителей, четверо ранены. Среди раненых ребенок 2013 года рождения, - уточнил Кулемзин.

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